Óscar Burgos, ex de Karla Panini, intenta desmarcarse de los escándalos de la comediante y Américo Garza.

Óscar Burgos pretende desmarcarse del conflicto que hubo entre su exesposa Karla Panini y la fallecida Karla Luna, afirmando que, si alguna vez comentó que esta última había dicho mentiras a cambio de dinero o que estando casada con Américo Garza ya sostenía una relación con un tercero, fue para preservar la buena imagen de Panini, madre de su hijo.

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Recuérdese que Karla Panini y Américo Garza están hoy de nuevo en el ojo del huracán, debido a los audios que la familia de Karla Luna dio a conocer para probar que esta sí los confrontó sobre la relación extraconyugal que mantenían.

Hablamos con Óscar vía telefónica:

Tú sabes que todo lo hago por mi hijo, yo no quiero que él tenga una imagen fea de su mamá ni de Américo porque vive con él. Yo no quiero que la gente odie a nadie. Es una situación que sucedió entre ellas dos, era un problema entre ellas dos y ahora estoy muy involucrado

El comediante asegura que él no quiere ni busca tener una mala relación con su exesposa, especialmente porque no es algo que considere sano para su hijo. Incluso también comentó lo que mencionaron los familiares de Luna, respecto al regreso de Las Lavanderas después de la traición.

Nunca dejamos de ser amigos, eso es mentira

También asegura que Karla Luna jamás le negó el saludo en un programa al que ambos fueron invitados, recordando que ese día se tomaron una foto juntos.

Yo lo que quería era que volvieran a ser amigas porque ellas se querían mucho

¡EXCLUSIVA! Óscar Burgos, exesposo de Karla Panini, no quiere formar parte del conflicto que hubo entre Panini y la fallecida Karla Luna.

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Óscar Burgos insiste en que sólo busca el bienestar del hijo que tuvo con Panini y el de las hijas de Américo Garza y Karla Luna, mismas a las que hasta hoy la familia de esta última, clama por volver a ver.

