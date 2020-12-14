Manuel José se niega a hablar sobre su notificación para la prueba de paternidad que interpuso Adriana Arbeláez.

Manuel José se rehúsa a confirmar que ya fue notificado de la demanda de paternidad que interpuso Adriana Arbeláez, la madre de su hijo y que por ende está obligado a atender la prueba de ADN que se le ha solicitado.

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No voy a hablar de ningún tema que tenga que ver con la vida privada. Ustedes tendrán luego información cuando suceda algo, pero no es el día ni momento para referirme a eso. Muchas gracias. No nos vamos a referir ahorita eso, muchas gracias

Ante la negativa de Manuel José a hacer un comentario al respecto los medios de comunicación, estos insistieron.

Nos siguen insistiendo en el mismo tema, eso todavía es un proceso que se va a ir dando, ahorita ustedes saben que ya estamos en diciembre y está todo cerrado, hay que esperar el próximo año a ver qué sucede. Y yo como siempre me he presentado para todos esos temas. Eso ya no está en mis manos, eso ya depende de lo que digan ellos allá

El imitador de José José asegura que siempre ha estado presente y que nunca se ha escondido de nada.

Yo he estado aquí, yo nunca me he escondido de nada. Entonces así va a ser siempre, pero ya ni quiero seguir tocando esos temas de la vida privada

Tampoco quiso hablar del testamento que dejó José José, en donde son beneficiarios Anel Noreña y sus hijos José Joel y Marysol Sosa.

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