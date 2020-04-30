ÚLTIMO MOMENTO: Muere Óscar Chávez en un hospital de la Ciudad de México; tenía síntomas de Covid-19.

Lamentablemente se reportó la muerte del cantante Óscar Chávez, quien había sido internado el miércoles 29 de abril en un hospital de la Ciudad de México debido a que presentaba síntomas de coronavirus Covid-19.

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El cantautor Óscar Chávez es hospitalizado por mostrar algunos síntomas de coronavirus.

De acuerdo con los primeros reportes, la oficina de representación del artista aún no confirma a través de un comunicado la muerte del cantautor mexicano que estaba a la espera de recibir los resultados de la prueba para saber si padecía o no la enfermedad que mantiene al mundo en contingencia sanitaria.

Sin embargo, Mónica Castañeda, conductora de Ventaneando, pudo hablar con personal de Óscar Chávez y detalló que le han confirmado la muerte de uno de los máximos exponentes del canto nuevo en México.

Están muy contrariados en su oficina porque me confirmaron ya su muerte y van a hacer los trámites que se deben hacer en estos casos

Poco después, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, confirmó la muerte del artista mexicano en su cuenta de Twitter.

Una voz de lucha nunca se apaga, gracias Oscar Chavez, tu vida fue un viaje digno de ti. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros de lucha y canción. ¡Viva Óscar Chavez!



Horas antes, en la cuenta oficial del cantante se reportaba que su salud era estable.