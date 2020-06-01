Valentín Elizalde dejó a tres hijas pequeñas tras ser asesinado y Valentina Elizalde habla por primera vez sobre él.

Hace 13 años la noticia sobre el asesinato del cantante Valentín Elizalde cimbró al mundo del espectáculo. Un comando armado le había arrebatado la vida al salir de un palenque en Reynosa, Tamaulipas.

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Pero también, había dejado sin padre a tres niñas de entre 2 y 6 años de edad; hoy, una de ellas, la más pequeña rompe el silencio y por primera vez relata en exclusiva a Ventaneando cómo ha enfrentado la orfandad, conformándose con tan sólo ver imágenes de lo que fue su vida y de los escasos momentos que pasó con él.

Se trata de Valentina Elizalde, quien a la muerte del Gallo de Oro tenía apenas dos años y ha crecido con los videos en los que puede ver cómo fue su corta relación con el hombre que le dio la vida.

Sí es muy triste porque, es algo con lo que tengo que vivir siempre, pues que me quitaron a mi papá y de una manera muy trágica, muy fea. Veía a las otras niñas que sus papás iban por ellas a la escuela o que en el Día del Padre hacían carne asada o fiestas y pues, se me hace muy feo que yo no pueda experimentar eso

Incluso llegó a sufrir de bullying por parte de sus compañeros por el hecho de no tener a su papá con vida. En varias ocasiones, estos comentarios la afectaban al punto de llorar y no saber qué responder.

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El vínculo que existía entre padre e hija era muy fuerte, pues Valentina estuvo a punto de no nacer, según lo cuenta ella misma y su madre Azucena Avilés.

Mi mamá me cuenta que mi papá estaba muy preocupado y dijeron que no podían salvar a las dos, que tenía que ser una u otra y él dijo que nos salvaran a las dos. Le estuvo rezando mucho a la Virgen de Guadalupe