VIDEO: Camila Fernández promociona video de su sencillo ‘Bueno Fuera’. ¿La hija del Potrillo hará dueto con su padre?

Camila Fernández se encuentra promocionando el video de su sencillo Bueno Fuera, que se desprende del disco homónimo y, en exclusiva para Ventaneando, la cantante compartió detalles sobre su lanzamiento.

La hija de Alejandro Fernández detalló que Bueno Fuera se lanzó en noviembre y el video de la canción en diciembre, por lo que ahora se encuentra concentrada en la promoción de éste y escribiendo para sacar en febrero un nuevo tema del género balada pop.

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Sobre su situación sentimental y los posibles celos que esto pudiera provocar en la familia, Camila reveló que en estos momentos sí tiene novio y que se encuentra muy feliz, pero descartó que su papá, Alejandro Fernández, sea celoso.

¡Camila Fernández está feliz con el estreno del video de su sencillo ‘Bueno Fuera’! Nos enlazamos con ella y con su mamá América Guinart.

Respecto de la posibilidad de sacar algún tema con su padre, El Potrillo, o su abuelo, Vicente Fernández, señaló que no tienen nada planeado, pues cada quien esta concentrado en su propio estilo, pero que, si se da la oportunidad, lo anunciará.

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DISFRIUTA EL VIDEO DE BUENO FUERA, DE CAMILIA FERNANDEZ, AQUÍ:

