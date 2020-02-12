Jesús Ochoa se enfrenta fuertemente con Jorge Ortiz de Pinedo y Javier Coello Trejo en la Casa del Actor.

Durante la tarde de este martes, se organizó una conferencia de prensa para hablar sobre la complicada situación que está pasando la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Sin embargo, ésta no terminó por realizarse debido a los enfrentamientos que hubo entre Jesús Ochoa, Jorge Ortiz de Pinedo y otros integrantes de la institución.

Los integrantes de La Casa Del Actor señalan a la ANDA por incumplimientos con los gastos de mantenimiento y otros tantos asuntos de crisis financiera que dificultan la protección a los histriones de la tercera edad.

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Dichos temas se hablarían en la conferencia, a la cual también fue invitado el actor Jesús Ochoa, quien es Secretario General de la ANDA. Sin embargo, la reunión se tornó complicada de llevar luego de que este se enfrentara contra Jorge Ortiz de Pinedo y el abogado Javier Coello Trejo.

En varias ocasiones, Ochoa intervino mientras los miembros de La Casa Del Actor intentaban hablar, a lo que Pinedo estalló y pidió que respetara las instalaciones:

Mira Jesús Ochoa, tú eres actor y yo también, te voy a suplicar que respetes la Casa del Actor. Eres bienvenido. Como secretario general puedes mandar allá, en la ANDA, aquí no. Te suplico de la manera más atenta que tengas cordura y que no me estés retando, y que te calmes por favor. Si no, abandona la sala, es muy sencillo

No obstante, el abogado que lleva el caso, Javier Coello Trejo, también salió a hablar y recalcó algunos puntos que había hecho Ochoa con anterioridad.

Posteriormente, el actor Jesús intentó subir al escenario para hablar, pero se le impidió el paso por lo que prefirió retirarse.

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