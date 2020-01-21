VIDEO: Amigo de José José reveló que el cantante fue contratado por el crimen organizado, aunque sin saberlo.

Cuauhtémoc Sánchez, quien fuera amigo de José José, reveló que el intérprete llegó a ser contratado por el crimen organizado para amenizar algunas reuniones, aunque sin saberlo.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, quien también fuera guardaespaldas y hasta representante del llamado Príncipe de la Canción, contó que en algunas ocasiones se enteraron de a quiénes les prestaban el servicio hasta que se encontraban en el lugar.

Te puede interesar:

VIDEO: Lupillo Rivera explotó contra un reportero después del cuestionamiento sobre la salud de su padre.

El trabajo de uno es vender una fecha y asegurar tu pago, no preguntas a nadie a qué se dedica, se les daba el servicio, te enterabas de que la cosa no era normal hasta que llegabas al lugar

Cuauhtémoc Sánchez relató que algo así les pasó en Bogotá, Colombia, donde los llevaron a una isla en avionetas, José José cantó 10 canciones y se regresaron.

Nos pasó también en México, en Michoacán, en un palenque donde se rifaban pistolas, metras. Pero lo de las armas me preocupó mucho, veías gente de huaraches con un cuerno de chivo.

El amigo de José José compartió que resultaba difícil negarse a cantar en esas presentaciones privadas porque había que salvaguardar la integridad de José José y el equipo que lo acompañaba.

También te puede interesar:

VIDEO: Julio Preciado se recupera de poco en poco; asegura que su situación hospitalaria cambiará para el fin de semana.