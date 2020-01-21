VIDEO: Julio Preciado se recupera de poco en poco; asegura que su situación hospitalaria cambiará para el fin de semana.
El cantante de ‘Un Rinconcito En El Cielo’ se encuentra mejor de salud; para cuando acabe la semana se dará de prealta, lo que significa un gran avance.
El reconocido cantante Julio Preciado volvió a aparecer luego de haberse sometido a una delicada operación, en la que se le trasplantó un nuevo riñón.
El intérprete fue hospitalizado desde el sábado 11 de enero, y a lo largo de estos días han circulado distintas versiones; sin embargo, Julio habló en exclusiva para Ventaneando.
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En el programa, aseguró que ya empieza a ir al baño solo, algo crucial, pues luego de este tipo de intervenciones se suelen presentar algunas complicaciones.
De igual manera, resaltó que el avance de su salud va bien, pues los porcentajes de creatinina de sus riñones han mejorado: luego de la operación estaba en 9.5%; actualmente bajó a un nivel que es mucho más normal, 1.2%.
Mañana empezamos con la terapia física, pues debido a la hemodiálisis perdí mucho del volumen muscular. Ya no me están poniendo tanto líquido, de la parte médica no podemos hacer más
Asimismo, su situación dentro del hospital será igual, pues tiene que seguir un plan: primero entrará a un estado de prealta, más que nada por cuestiones de seguridad; no obstante, espera que con el paso del tiempo ya no necesite las revisiones constantes y todo sea como antes.
Julio Preciado, sorprendido, afirmó que tiene tres riñones dentro de su cuerpo:
No sabría explicar a ciencia cierta cómo funciona; sin embargo, este nuevo riñón sirve para que los otros dos no tengan que trabajar tanto
Cabe destacar que el riñón que recibió el intérprete de Dos Hojas Sin Rumbo fue donado por su hija Yuliana.
Quiero darle gracias a todo el mundo, en especial a la familia, pues sin la familia no se logra nada. Yuli se encuentra bien, pues ya está lista para hacer su vida completamente normal
Finalmente, esta es una nueva oportunidad para Julio Preciado de reintegrarse a hacer lo que más le gusta, que es vivir.
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