VIDEO: Camila Fernández revela cómo está viviendo su primer noviazgo formal y nos compartió su primera cita.

Camila Fernández compartió, en exclusiva con Ventaneando, cómo está viviendo su primer noviazgo formal, relación que surgió gracias a una cita a ciegas organizada por amigos en común.

La cantante reveló que se encuentra muy enamorada y que nunca le había tocado sentirse así, pues a pesar de que los dos llevan muy poco de conocerse, las cosas se han ido dando bien.

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Estoy muy enamorada, es algo muy especial, la primera relación seria que tengo, es una persona muy honesta con la que me ha tocado coincidir en esta vida. Llevamos tres meses de novios, pero creo que vamos a durar más

La hija de Alejandro Fernández aseguró que, a nivel profesional, se encuentra muy concentrada en su carrera y llena de planes, como el lanzamiento de su próximo sencillo, por lo que descarta estar pensando en matrimonio.

Estoy bien, tenemos 22 años todavía, no me veo casada en casa con un niño en brazos. Quiero trabajar hasta obtener lo que pueda, y sea lo necesario para obtener mi independencia y seguir adelante, todo a su tiempo

Camila Fernández se encuentra promocionando el video de su sencillo Bueno Fuera, que se desprende del disco homónimo; además, se concentra en escribir su próximo tema de balada pop.

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