Este es el mejor día para comprar boletos de avión e irte de viaje en diciembre 2025

Comienza la cuenta regresiva para el cierre del año, lo cual sugiere la oportunidad perfecta para que miles de personas busquen salir de su zona de confort y viajen por el mundo. Si eres de estos “gitanos”, entonces aquí conocerás el mejor día para comprar boletos de avión al cierre de diciembre 2025.

Son muchos los trucos que los “mochileros” tienen al momento de viajar por el mundo, y uno de ellos es precisamente conocer el día en que los boletos de avión son más económicos en relación al resto. Si tu intención es ahorrarte unos pesos sin dejar de viajar, entonces quédate con nosotros.

¿Cuál es el mejor día para comprar boletos de avión en diciembre de 2025?

Según información de la app BBVA Bancomer, el mejor día para comprar boletos de avión es el martes, pues es aquí en donde las aerolíneas, normalmente, lanzan ofertas. En ese sentido, estas suelen aparecer el lunes por la noche, por lo que el martes en la madrugada, así como en la mañana, son momentos perfectos para su adquisición.

En función del punto anterior, distintos estudios aseguran que adquirir boletos en la madrugada o por la noche sugieren precios con tarifas más económicas. Del mismo modo, esto beneficia a que haya menos tráfico en las páginas de reserva, lo cual hará que tu experiencia sea más sencilla.

¿Qué recomendaciones tomar para que tu boleto de avión sea aún más económico?

Una de las recomendaciones más importantes es adquirir tu boleto de avión con mucho tiempo de anticipación; es decir, entre 1 y 3 meses antes del viaje o, bien, entre 2 y 8 meses cuando se tratan de vuelos internacionales, pues la fuente establece que esto hará que los precios sean más accesibles.

Del mismo modo, no descartes configurar tus alertas de precio en los sitios de reservas más importantes que existen en internet. Dichas notificaciones te ayudarán a saber cuando los boletos del avión disminuyen su precio, lo cual hará que puedas “pescar” las mejores ofertas en este cierre de año.