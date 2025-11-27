Muere famosa actriz muere a los 96 años, un ícono del cine mexicano

¡El mundo del cine se encuentra de luto! En especial cuando formalmente se confirmó el fallecimiento de una famosa actriz a sus 96 años, quien durante varios años fue un ícono del cine mexicano, siendo una artista reconocida por su gran talento ante las cámaras y por su gran talento al bailar.

Son varios usuarios los que han lamentado los hechos desde las redes sociales al enviar mensajes de condolencias para su familia; a continuación te detallaremos de qué celebridad se trata y un poco sobre su carrera artística dentro del cine.

¿Qué fue de Teresa Sevilla?

María Asunción Sevilla Castelazo, mejor conocida como “Teresa Sevilla”, fue un auténtico ícono del cine mexicano de oro, participando en múltiples filmes donde demostró su talento al actuar y al bailar.

Lamentablemente, la Asociación Nacional de Actores confirmó su muerte a los 96 años el 27 de noviembre del 2025. Sin embargo, no se ha revelado la causa de muerte de la famosa actriz; son detalles que no han sido confirmados por ningún familiar o personas cercanas a ella.

¿En qué papeles participó la famosa actriz?

Se sabe que Teresa Sevilla nació en 1929, pero a su corta edad hizo papeles importantes dentro de películas mexicanas. Uno de sus debuts más conocidos fue en “La niña de mis ojos” en 1947, siendo un trabajo que le permitirá participar en los siguientes proyectos:

El amor abrió los ojos

La calle de los amores

Tu vida entre mis manos

Siendo proyectos que la transformaran en una famosa actriz, un icono del cine mexicano de la época. Sin embargo, se sabe que después de aparecer en “Tu vida entre mis manos” desapareció de los reflectores, haciendo que su vida personal saliera del radar del público.

Lo último que se supo es que en su vejez fue residente de la casa de huéspedes de “La Casa del Actor”, residencia de descanso para actores retirados que se ubica en la colonia Mixcoac, donde se les otorga cuidados médicos y servicios básicos. Todo el público que la llegó a ver en sus películas y el mundo de la farándula lamentan su fallecimiento a los 96 años.