Infonavit: Esto ocurre con tu dinero si sigues pagando el crédito después de liquidarlo

El Crédito Infonavit se ha vuelto aliado importante de un sinfín de personas que, en este cierre de año, han buscado algunos préstamos para subsanar los gastos que se juntaron a lo largo de los últimos meses. En ese sentido, ¿te has preguntado qué ocurre con tu dinero si sigues pagando un crédito que ya liquidaste?

Por increíble que parezca, son cientos de personas las que continúan pagando un crédito que ya liquidaron desde hace tiempo, lo cual provoca que tengan cierta preocupación respecto al dinero que han entregado. Ante ello, el Infonavit ha concedido respuestas para este tipo de malentendidos.

¿Qué ocurre con tu dinero si sigues pagando un crédito que ya liquidaste?

Ya sea por fallas en el sistema o desconocimiento de las personas, algunas de estas siguen pagando el crédito que ya han liquidado de parte del Infonavit, lo cual ocurre cuando el patrón continúa aplicando los descuentos dado que el pago no se refleja como liquidado en el sistema antes mencionado.

Si ha ocurrido esto contigo, lo primero que debes hacer es entrar a Mi Cuenta Infonavit, descargar tu Estado de Cuenta y saber si tu crédito, en efecto, ha sido liquidado. De ser así, los pagos que has realizado posteriormente se consideran “excedentes”, mismos que se acumulan en una cuenta que tiene como nombre “Aclaración de Pagos no Correspondidos”.

El Infonavit te da la opción de pedir este dinero en la sección “Devolución de Pagos en Exceso”, aunque también puedes hacerlo mediante el Centro de Servicio Infonavit (CESI). Cabe aclarar que necesitarás algunos documentos como Número de Seguridad Social, CURP, estado de cuenta bancario, estado de cuenta de crédito e identificación oficial; si el Infonavit confirma tu caso, entonces el dinero se depositará en un periodo de 15 a 30 días hábiles.

¿Para qué se utiliza el Crédito Infonavit?

El Crédito Infonavit suele utilizarse para subsanar los gastos del hogar, entre ellos reparaciones, modernizaciones o algún “gustito” como una nueva pintura para las paredes. Incluso, existen personas que utilizan este préstamo para hacer su hogar más grande a través de nuevas habitaciones.