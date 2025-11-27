Toman decisión drástica sobre el actor Bruce Willis

Bruce Willis durante muchos años fue un importante icono del cine de acción en Hollywood, trabajando en joyas cinematográficas como “El sexto sentido”, “Duro de Matar” y “Pensamientos mortales”. Sin embargo, ahora el reconocido actor se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida por situaciones de salud.

Ante los hechos, la familia del artista ha detallado que desea donar su cerebro cuando él muera. Para que sepas más, te detallaremos por qué razón tomaron esa impactante decisión y el estado de salud de la celebridad actualmente.

¿Por qué quieren donar el cerebro de Bruce Willis?

Emma Heming Willis, la actual esposa de Bruce Willis, desde que la salud del actor comenzó a decaer, su familia empezó a documentar todo lo que pasaba en redes sociales para mantener a sus seguidores informados sobre los hechos.

Emma recientemente publicó su libro “The Unexpected Journey”, en el que habla de todo el proceso que ha experimentado, detallando que ya se tomó toda la decisión de donar su cerebro al morir. Una decisión sorprendente que tiene una finalidad positiva.

Explica que la familia lo hace con la principal finalidad de apoyar a la investigación de la demencia frontotemporal, buscando que los científicos puedan obtener una mejor comprensión sobre el padecimiento, ya que aún hay factores que se desconocen al respecto.

¿Qué tiene el actor Bruce Willis hoy?

Aproximadamente en el 2022, Bruce Willis había sido diagnosticado con afasia, pero todo cambió, ya que posteriormente se le diagnosticó con demencia frontotemporal, situación que provocó su retiro formalmente de la televisión, manteniéndose alejado de las cámaras.

La Clínica Universidad de Navarra detalla que la enfermedad se destaca por ser la degeneración progresiva de lóbulos frontales y temporales. Generando síntomas como pérdida de empatía, falta de juicio, conducta social inapropiada, problemas en el uso del lenguaje, olvidar palabras, entre otros.

La sintomatología puede variar dependiendo de cada paciente que lo tenga. Actualmente, la causa que lo genera sigue sin conocerse. Por eso, al donar el cerebro del actor, se espera que se pueda avanzar en su investigación.