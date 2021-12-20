¿Cómo ha superado la dinastía Fernández la muerte de Don Vicente?

Alejandro Fernández regresó a los escenarios y esto fue lo que pasó.

A menos de una semana de haber perdido a su padre, Alejandro Fernández y su acopio de fuerza interior, subió al escenario para dedicar el primero de los tres conciertos que ofreció este fin de semana en el Auditorio Telmex de Guadalajara, a la memoria de su papá.

Mi papá me enseñó que no existe nada más importante que todos ustedes… el mejor momento de celebrar el legado de Vicente Fernández es que todos cantemos sus canciones

Cobijado por el cariño de sus paisanos, El Potrillo invitó a su hijo Alex Fernández para interpretar juntos los temas que su padre convirtió en himno, entre estos Mujeres divinas, Perdón y El tiempo no perdona, con este último, Alejandro no pudo contener el llanto. Al final, padre e hijo se fundieron en un abrazo.

En una noche cargada de emociones y en la que Chente siempre estuvo presente, Alejandro despidió su concierto interpretando otros éxitos de su padre.

Pasada la medianoche, el primero en abandonar el auditorio fue Alex Fernández, seguido por su madre América Guinart.

Alejandro partió al final sin querer hablar con la prensa y tan solo saludó con un gesto a nuestras cámaras. Entre las primeras filas también estuvieron Alexia Hernández, esposa de Alex Jr., así como los otros hijos de Alejandro: América, Valentina y Emiliano.

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Alex Fernández porta emblemático traje de su abuelo Don Vicente en el escenario

Al finalizar una de las tres presentaciones que Alejandro Fernández ofreció este fin de semana en Guadalajara, su hijo Alex Fernández, quien lo acompañó en un segmento del show, habló con la prensa admitiendo lo difícil que resultó aparecer en los escenarios a unos días de haber perdido al patriarca de la dinastía, Vicente Fernández. En memoria de quien decidió portar uno de sus más emblemáticos trajes de charro.

Siempre con mi tata en el corazón. Es un traje de mi abuelo el que usé por eso me quedaba como me quedaba, pero dije ‘me vale madr… yo lo voy a llevar porque es de mi abuelo’. Es un traje que es muy difícil de transportar, está pesadísimo, pero muy bien, muy padre y muy bonito

Alex Fernández continúa superando la partida de su abuelo Vicente Fernández

Alex Fernández también habló del soporte que el cariño del público ha significado para ellos en estos momentos de duelo.

La gente ha estado siempre apoyándonos con todo su corazón, con todas sus oraciones y con todas sus buenas vibras. Estamos muy agradecidos

Y compartió cómo ha vivido el luto al interior de su familia.

Está muy difícil la verdad. Los primeros días no podía parar de llorar; fue algo que fuimos viviendo desde antes. Afortunadamente, nos alcanzamos a despedir de mi abuelo mientras estaba consciente

Poco a poco te vas mentalizando. Ahora siento que mi abuelo está más conmigo que cuando estaba en el hospital. Lo amo con todo mi corazón, siempre me cuidó y también fue como un padre para mi

Y aunque trataron de persuadir a Doña Cuquita de no regresar sola al rancho, ella ha preferido no despegarse del lugar donde reposa el que sigue siendo el amor de su vida.

Mi abuela tiene unos ovarios muy grandes y se quiso ir al rancho. Nadie le puede decir que no, ella ya está en paz

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