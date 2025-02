VIDEO: Pasajera amenaza a conductor de aplicación con acusarlo de acoso si no avanza

Recientemente un video ha indignado a propios y extraños, pues evidencia los retos que viven a diario los transportistas de pasajeros. El video muestra a una mujer amenazando al conductor de de aplicación con demandarlo por acoso si no avanza.

La pasajera amenazó al conductor después de que éste se detuviera por los constantes gritos de ella. Afortunadamente todo quedó documentado gracias a la cámara que se encontraba al interior del vehículo.

¡Le quito a sus hijos! La pareja de Rosy le quitó dinero a sus hijos [VIDEO] Rosy tuvo que aceptar que su marido le regalara dinero a Joana para su boda; ahora, está muy molesta, pues le quitó dinero a sus hijos para darle a ella.

¿Cómo sucedieron los hechos? A través de TikTok el usuario llamado Pepe Pecados compartió el video que muestra a una mujer a bordo de un automóvil, recibiendo un servicio de taxi de aplicación.

Desde el principio, la mujer se mostró furiosa por el tráfico de la ciudad y por la forma de manejar del conductor, a quien en ningún momento dejó de darle órdenes de forma agresiva.

Te puede interesar: Mujer se convierte en la “gemela” de Belinda tras una cirugía estética

“Avánzale, pita, písale, písale, a la izquierda. Aprende a manejar, pásate para allá o te voy a reportar. Ay, no mam... pásate. Ya tienes la direccional prendida y ahorita te vuelves a mater a la derecha”, dijo la mujer al conductor.



Ante el constante hostigamiento de la mujer, el conductor de aplicación decidió detener la marcha del vehículo para pedirle de forma respetuosa que se bajara de la unidad, a lo que la mujer se negó rotundamente.

“No me voy a bajar, te voy a reportar. Apúrate, aprende a manejar que tengo que llegar a mi trabajo. No sabes manejar, yo no me voy a bajar. Los voy a mandar a invadir y guárdenselo bien en la cabeza”, respondió.

¿La mujer amenazó al conductor?

Posteriormente, el conductor invitó a la mujer a descender del auto: “Señorita, le estoy pidiendo que se baje, yo no voy a manejar”.

Pero la cosa se puso peor cuando ambos tomaron su celular para reportar lo sucedido; sin embargo, la mujer, en su llamada, argumentó que el conductor la venía acosando sexualmente, incluso lo amenazó al decirle que si no avanzaba, le metería cinco años de cárcel.

Te puede interesar: Esto gana realmente un limosnero: Influencer se disfraza y sorprende con los resultados



“Estoy sobe Avenida Revolución. El conductor con el que vengo me viene acosando. Me viene haciendo preguntas extrañas, que estaba muy bonita y no sé qué tanto, que si no le hacía caso no iba a avanzar. Avanzas o te avientas cinco años de cárcel”, volvió a insistir.

“Uber”:

Por las amenazas de esta mujer a un conductor de Uber. pic.twitter.com/XxwH6cQh1U — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 8, 2025

¿La mujer ya fue identificada?

El video se ha vuelto sumamente viral en redes sociales, donde los internautas lograron dar con la mujer, quien presuntamente trabaja para Novics, un hospital ubicado en la Ciudad de México.

Por su parte, el nosocomio se deslindó del caso y, a través de un comunicado, dijo no tener ningún tipo de relación con la mujer que aparece en el video amenazando al conductor de aplicación.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El video no pasó desapercibido en redes sociales, donde los internautas se hicieron presentes con comentarios como: “No hay manera de justificar esto. Es frustrante llegar tarde al trabajo, pero lo que hizo es inaceptable” y “Por cosas así, las que jas reales son desestimados”.