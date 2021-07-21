El novio de Yoseline "N" pide detener "juicio mediático" contra la youtuber. Gerardo González considera que su novia no solo enfrenta el juicio jurídico por su presunta culpabilidad en el delito de pornografía infantil.

La pareja de la youtuber compartió un comunicado a la opinión pública y a los medios de comunicación en el canal de YosStop y explicó lo que la influencer está viviendo actualmente.

Me parece que hay una grave confusión acerca del tema de Yoseline. Ella actualmente está siendo sometida a dos tipos muy diferentes de juicios; el jurídico que es el que actualmente la tiene privada de su libertad y el juicio mediático

Gerardo González sentenció que “el juicio jurídico se da por una interpretación inconstitucional del artículo 187 del Código Penal de la CDMX en el que 10 palabras son interpretadas como un delito muy grave y con esa interpretación, que lleva un disfraz de ilegalidad, se le aplica esta medida cautelar de prisión preventiva la cual mantiene a Yos privada de su libertad; por 10 palabras y al mismo tiempo tiene el disfraz de la justicia pero no es más que una simulación de justicia”.

El novio YosStop dijo en el video, que la rubia también está enfrentando un juicio mediático que "no es la causa de, por qué ella está en prisión, estoy completamente de acuerdo en la necesidad de regular y educar el contenido digital que comparten los creadores de contenido digital y por eso creo que es de suma importancia que los comunicadores digitales o influencers formen una asociación para que conozcan su marco de derechos y obligaciones porque tienen derechos y también tienen obligaciones”.

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Gerardo González propone crear una asociación de creadores de contenido

Gerardo González propone crear una asociación de creadores de contenido para que sepan de sus derechos, obligaciones y tengan cuidado con el lenguaje cotidiano.

En México, en especial, debemos prestar mucha atención y reeducarnos en el lenguaje cotidiano que utilizamos las personas, los medios de comunicación, los influencers, los políticos, los abogados, para que no cometamos los mismos errores que merman los derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres

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