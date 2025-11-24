Viral: El emotivo momento en que la madre de Ariana Grande la vio en el estreno de Wicked

La premier de “Wicked: For Good” estuvo marcada por controversia, pero también por momentos de ternura. Durante el estreno en Inglaterra, los fanáticos capturaron el instante más emotivo: Joan Grande, madre de Ariana Grande, se mostró profundamente orgullosa de los logros de su hija mientras posaba en la alfombra verde como protagonista de la película.

El emotivo gesto de Joan Grande

Conmovida, Joan celebró años de disciplina y transformación artística que han definido la carrera de Ariana. Mientras la cantante posaba para los paparazzis junto a su compañera de elenco Cynthia Erivo —de quien se ha especulado que protege en exceso a Ariana—, el brillo de la artista se hizo aún más especial al lado de su madre.

Polémicas en torno a “Wicked: For Good”

La segunda parte de "Wicked" ha sido un éxito rotundo, recaudando $150 millones de dólares en taquilla estadounidense y $226 millones de dólares a nivel mundial. Sin embargo, su estreno estuvo rodeado de polémicas: Cynthia Erivo fue víctima de comentarios racistas y homofóbicos, mientras que el físico de Ariana Grande y Michelle Yeoh generó debate en redes sociales por su delgadez.

A pesar de ello, la película transmite un mensaje claro de unión femenina, empatía y respeto, valores que se imponen sobre cualquier ataque.

Definición de amor de madre

En un video viralizado, se observa a Cynthia Erivo y Ariana Grande tomadas de la mano. De inmediato, la cámara captó a Joan Grande, empresaria y directora ejecutiva de Hose-McCann Communications, visiblemente emocionada. Con 68 años, Joan se llevó la mano a la boca en gesto de impresión y luego al corazón, mientras sus labios pronunciaban un “Guao” conmovedor. Sus ojos se llenaron de lágrimas y un brillo inigualable, acompañados de aplausos y gritos de apoyo hacia su hija de 32 años.

Ariana tiene un solo hermano, Frankie Grande, de 42 años, conocido por su trayectoria en el teatro musical y su trabajo como influencer en redes sociales.

Elenco de Wicked

La película está protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, junto a Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Peter Dinklage, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum en el elenco principal. "Wicked" está ambientada en la Tierra de Oz, antes de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas, sigue a Elphaba, la futura Bruja Mala del Oeste, y su amistad con su compañera de clase Galinda, quien se convierte en Glinda la Buena.

La primera parte de "Wicked" fue nominada a 10 premios Oscar y llevó los premios de Mejor Vestuario y Mejor Diseño de Producción.