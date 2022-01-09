Armageddon y más películas que muestran a la Tierra en peligro.

Cuando salió Armageddon en la pantalla grande, seguramente quedaste asombrado por la posibilidad que plantea esta película, donde un asteroide se dirige hacia la Tierra y la misión más grande sería detenerlo para preservar la vida en el planeta, por lo que un grupo de hombres son enviados al espacio con el único objetivo de desviar este cuerpo celeste.

Sí, aunque el resumen se puede leer "sencillo", si algo de esa magnitud llegara a suceder se crearía todo un caos en el mundo, tal y como se ha retratado en diferentes películas donde el planeta está en peligro y en el peor caso, se termina.

TE RECOMENDAMOS: FOTOS | Tres verdades y dos mentiras de 6 Días, 7 Noches, ¿acertarás?

Por lo que a continuación te enlistaremos algunas películas en las que muestran a la Tierra en peligro, con un inevitable escenario lleno de caos, otras en las que el planeta no corrió con tanta suerte, pero todas parecen estar preparando al público para lo peor.

Seguramente algunas ya las conoces y otras tal vez has escuchado de qué tratan, pero ya sea por algún asteroide, un desastre natural, un virus o una invasión alienígena, el cine nos ha mostrado cómo sería un posible fin de los tiempos.



Armageddon

Obviamente en este listado tiene que figurar Armageddon, donde vemos que lo último que muere es la esperanza y que a pesar de que parece que la misión está a nada de fallar, al final consiguen salvar al planeta y, por supuesto, a la humanidad.



El Día Después de Mañana

Es casi ya un clásico en el que vemos cómo el calentamiento global, ocasionado por el hombre, desencadena una serie de desastres naturales. Sin duda, una de las cintas más estremecedoras.



Wall-e

Sí, aunque es una película animada, lo cierto es que aquí el planeta lo único que alberga es basura y Wall-e trata de limpiarlo, mientras que su amiga, Eva, busca vida.

POR SI NO LO VISTE: Armageddon podría ser una realidad ¿Un asteroide acabará con la vida en la Tierra?



2012, Geo-Tormenta

No cabe duda que varios filmes han abordado la destrucción del planeta y no a causa de factores externos, sino por factores internos como terremotos, huracanes, diluvios y más motivos que son desencadenados por el irremediable cambio climático.



El Último Camino, Zombieland, Guerra Mundial Z

Si bien en estos filmes existe vida, pero el planeta ya no es como solía ser. Ya sea porque se agotaron los recursos naturales (El Último Camino) y los pocos sobrevivientes están en búsqueda de alimento; o en el peor de los casos, un virus transformó a la humanidad en algo incontrolable como zombis.



Melancolía, Buscando un amigo para El Fin del Mundo, El Día del Fin del Mundo

A pesar de que muchas películas parecen estar preparándonos para el día en que todo termine, los filmes de esta casilla muestran eso: EL FIN. ¿Conoces alguna de estas películas?

No Mires Arriba

Esta película, que puedes ver a través de una plataforma de streaming -y que aseguran que podría ser nominada a los Premios Oscar este 2022-, plantea cómo es que la humanidad tomaría en la actualidad la noticia de que un asteroide se dirige hacia la Tierra y caerá en 6 meses. ¿Qué harías si de repente en las noticias anunciaran algo así?

Y así podemos seguir alargando la lista de películas que muestran al mundo en peligro o en las que de plano, ya no la contamos. ¡Platícanos cuál otra conoces que sea digna para este conteo y usta el hashtag #MeArriesgo!



¡Pero no te pierdas Armageddon por Azteca 7!