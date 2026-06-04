Arquitectura extraña: la casa de México en forma de tiburón que parece salida de una película

México alberga algunas de las construcciones más sorprendentes del mundo , pero pocas generan tanta curiosidad como una vivienda que parece salida de una película de ciencia ficción. Se trata de Casa Orgánica, una estructura con forma de tiburón que se ha convertido en una de las obras arquitectónicas más llamativas del país, atrayendo la atención de turistas, arquitectos y amantes del diseño.

Cómo es Casa Orgánica por dentro

Ubicada en Naucalpan, Estado de México, la famosa Casa Orgánica fue diseñada por el arquitecto mexicano Javier Senosiain, considerado uno de los máximos exponentes de la arquitectura orgánica en América Latina. A simple vista, la construcción parece una enorme criatura marina emergiendo del terreno, con una aleta dorsal que le da la apariencia de un gigantesco tiburón descansando sobre una colina.

De acuerdo con Vogue, esta peculiar vivienda fue construida en 1984 como residencia familiar de Senosiain. Su diseño rompe con las líneas rectas tradicionales y apuesta por espacios curvos inspirados en la naturaleza. Uno de sus espacios más famosos es la habitación conocida como “el tiburón”, que cuenta con una resbaladilla que conecta directamente con el jardín exterior.

Lo más sorprendente es que gran parte de la casa se encuentra semienterrada, una característica que permite mantener temperaturas agradables durante todo el año. Además, el techo está cubierto por áreas verdes que se integran perfectamente con el paisaje, creando la sensación de que la construcción forma parte del entorno natural.

Por qué Casa Orgánica se ha convertido en una atracción turística

Aunque originalmente fue una residencia privada, la Casa Orgánica abrió sus puertas al público y rápidamente se convirtió en uno de los lugares más fotografiados de México. Su combinación de arquitectura futurista, formas orgánicas y espacios que recuerdan cuevas naturales ha cautivado a visitantes nacionales e internacionales.

La popularidad de esta obra también ha crecido gracias a las redes sociales, donde miles de personas aseguran que parece un escenario de fantasía o una locación cinematográfica. Muchos visitantes comparan sus espacios con mundos de ciencia ficción, viviendas subterráneas y escenarios futuristas, lo que ha incrementado aún más su fama en internet.

La Casa Orgánica es solo una muestra de las construcciones extraordinarias que existen en el país. México también alberga viviendas con forma de concha marina, serpientes gigantes y estructuras inspiradas en elementos naturales, demostrando que la creatividad arquitectónica puede transformar una simple casa en una auténtica obra de arte.