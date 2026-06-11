Chinampas: ¿qué son y para qué se usaban?

Probablemente tu conocimiento sobre una situación supuestamente entendida alrededor de las civilizaciones originarias… cambie para siempre. Y es que las chinampas no son las canoas, lanchas o vehículos por los que los antepasados y algunas personas hoy se trasladan por los cuerpos de agua. Estas son toda una composición arquitectónica que deja de manifiesto de nueva cuenta la esplendidez de los antiguos habitantes de Mesoamérica.

¿Qué son las chinampas y para qué se usaban?

Según la etnohistoriadora, Teresa Rojas Rabiela, la región lacustre de la cuenca de México vivió una época de transformación para darle a los habitantes de esos días el acceso a variedad de productos. Fue por eso que transformaron lagunas, pantanos y ciénagas en áreas de producción agrícola con hasta 9000 hectáreas de extensión. Un hito arquitectónico digno de las civilizaciones antiguas.

Por eso, se repite que las chinampas no son esos medios de transporte que movilizan personas o diversos elementos para el comercio. Estas eran las parcelas realizadas de manera artificial. Regularmente eran de forma rectangular y a su vez daban la imagen de pequeños islotes. Estos eran abastecidos por agua de los canales o construidos también en medio de pantanos o lagos de profundidad baja.

Esta forma de construir por parte de los pobladores de la zona sur de la cuenca de México, funcionaba con cerca de 50 kilómetros cuadrados de plantíos. Esto permitió, según datos de arqueólogos como William T. Sanders, para abastecer a una población que rondaba entre las 17, 000 y las 20, 000 personas. Allí calculando un aproximado de 160 kilos de maíz por cabeza de manera anual.

¿Cómo se construían las chinampas?

Aprovechando la poca profundidad de los espacios donde precisamente se hicieron las parcelas flotantes, se llenaba de “céspedes”, lodo y tierra los suelos pantanosos. Esto se combinaba de manera perfecta con la vegetación de agua que se encontraba afirmada en el fondo de los pantanos. Allí simplemente se instalaban unas estacas de ahuejote y se indica que la manera de transportar todo con lo que “rellenaban” sus respectivas chinampas era a través de un gancho de madera llamado Garabato.