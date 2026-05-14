7 ideas de juguetes de Minecraft para niños (por menos de 500 pesos)
Si no tienes mucho presupuesto pero quieres dar un regalo inolvidable, entonces los juguetes de Minecraft son tu mejor opción y hay modelos muy baratos.
Minecraft es uno de los videojuegos más populares en el mundo y su fama alcanzó incluso las salas de cine en 2025, cuando estrenó su propia película. Por esto no resulta extraño que en el mercado también existan numerosos juguetes para niños, convirtiéndose en regalos ideales para los que son fanáticos y lo mejor, a un precio accesible.
¿Cuáles son los juguetes de Minecraft para regalar por menos de 500 pesos?
- Figuras de los personajes más emblemáticos. Para ir empezando una colección temática de juguetes de Minecraft, están las figuras en miniatura de personajes como Steve, Alex o hasta de los mobs, con las que además los niños podrán pasar horas entretenidos. Hay modelos desde los 199 pesos mexicanos.
- Peluches de Minecraft. Los regalos sencillos, pero significativos nunca pasan de moda y por eso es que los peluches del videojuego son ideales para pequeños que apenas están haciéndose fanáticos. Puedes encontrar diseños desde los 99 pesos mexicanos.
- "Armadura" de plástico. Si prefieres obsequiar juguetes de Minecraft que estimulen la imaginación de los niños y hasta los haga activarse, la mejor alterativa son las "armaduras" de plástico. Estos picos y espadas harán que se sientan en este fantasioso mundo mientras se divierten. Dependiendo de la herramienta, los costos rondan a partir de los 259 pesos mexicanos.
- Sets para construcción de Minecraft. Otra opción de juguetes de Minecraft que están inspirados en el famoso universo de bloques, son los kits de construcción para darle vida a estructuras y torres. Los precios van a partir de los 299 pesos mexicanos.
Las mejores ideas juguetes de Minecraft hechas a mano
- Muñecos 3D de papel. Una versión diferente de las figuras de plástico, solo que hechas en tercera dimensión con una plantilla descargable de internet. Con estas actividades los niños pasarán horas concentrados en que cada detalle quede perfecto.
@miricraft.oficial Tutoriales fáciles para gente difícil 🤯 Como hacer una figura de Minecraft casera #manualidades #diy #minecraft ♬ sonido original - Miricraft
- Cubos de Minecraft con cartón reciclado. Las manualidades son excelentes para pasar un rato entretenido y sin pantallas, así que también pueden hacer sus propios juguetes de Minecraft usando materiales reciclados. Por ejemplo, cajas de cereal pintadas para que parezcan bloques para armar escenarios del videojuego.
- Pixeles para decorar las libretas. En una hoja en blanco, los pequeños pueden ir iluminando diferentes patrones de cuadros para recrear espadas, corazones o mobs de la fantasía. Y para tenerlos siempre presentes, ponerlos en sus libretas de la escuela.