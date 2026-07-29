Conoce la casa Meztitla, el paraíso del descanso en Tepoztlán

A lo largo del país se encuentran diferentes creaciones arquitectónicas dignas de visitar de manera presencial y a través del conocimiento de ellas como en este artículo. Por ello, es de relevancia entender que la Casa Meztitla es una que ha destacado en los últimos tiempos y la cual se convirtió en un espacio de renta para eventos donde el ocio y la diversión son temas claves.

¿Cómo es la Casa Meztitla?

Aunque no se trata de hacer un artículo publicitario, esta casa se convirtió en un excelente espacio para rentar y vacacionar o celebrar momentos importantes en tu vida. Algunos sitios especializados la definen como una casa de intervención en un escenario silvestre. Resalta el valor que se le da al ocio, al clima tropical, los olores de la naturaleza, la intensa luz del sol y los balcones con más de 500 años de antigüedad.

Tiene una total conexión con el Tepozteco, que es una montaña rocosa. Destaca la conexión con lo íntimo y el aspecto natural, donde se pueden encontrar bugambilias que rescatan el aspecto natural… mientras que encuentras al mismo tiempo el prisma monolítico masivo que surge de entre los árboles siempre presentes en este terreno.

Entre todo el espacio se encuentra siempre una particular relación entre lo interior y lo exterior. Cada área está abierta al exterior, donde cruzando una puerta puedes encontrar otro sitio completamente diferente desde lo íntimo gracias a su diseño arquitectónico. Y por supuesto que se tomó en cuenta el clima subtropical templado de la zona, donde no se buscaba que el ambiente se encerrara entre los espacios interiores… sino que encontrara frescura de manera inmediata al salir a los puntos de apertura ya mencionados.

¿La Casa Meztitla puede rentarse?

Tal como se indicó desde el principio, su ambiente fresco y conectado claramente con el ambiente natural convierte a la Casa Meztitla en una oportunidad precisa para celebrar momentos importantes. Aunque lo ideal es comunicarse directamente con los sitios oficiales, se indica que la renta de una noche allí ronda entre los los 6800 o hasta más de 7000 pesos. Allí también dependerá si gustas alquilar todo el sitio, con las 4 habitaciones dobles, con alberca privada-carril de nado, tina de hidromasaje-jacuzzi, jardín amplio, terraza y cocina equipada.