Conoce la Casa Tiburón... una de las más icónicas de México

Sin lugar a dudas uno de los proyectos más lindos es el que logró el arquitecto, Javier Senosiain Aguilar, esto en Naucalpan de Juárez. La Casa Orgánica (también llamada Casa Tiburón) es una obra conceptual que buscaba la referencia a modelos arcaicos de habitar del hombre… tal como lo eran las cavernas. Así, logró una obra reconocida internacionalmente que hoy ya está abierta a todo público.

¿Cómo es la Casa Tiburón de Javier Senosiain?

En un terreno de 178 metros cuadrados, el arquitecto mexicano logró la materialización de una casa con la siguiente idea: reencontrar al hombre con la tierra. La inspiración viene de una cáscara de cacahuate, con dos espacios ovalados y alumbrados que se unen en conjunto con uno que vive en penumbra.

De hecho, parte de la magia radica en que la Casa Tiburón básicamente está incrustada en el terreno, de manera que pareciera ser parte de él. No es un edificio o construcción que interrumpe el paisaje, sino que uno donde forma parte de y/o se desprende de él. Incluso una parte del complejo da la sensación de estar bajo tierra.

Esta creación de 1984 tuvo al arquitecto y a su familia viviendo ahí y en 2020 se convirtió en una especie de museo con paseo de una hora. Allí, los costos van entre los 250 hasta los 480 pesos (a riesgo de alguna actualización de precios) para quienes quieran vivir la experiencia del recorrido.

@casitahomes Welcome to Casa Orgánica, the legendary home by architect Javier Senosiain, in Naucalpan de Juárez, just 45 mins outside of Mexico City. Senosiain is one of Mexico's foremost voices in organic architecture, a practice rooted in the belief that built space and the natural world should be inseparable. Completed in 1984 as his own family residence, Casa Orgánica was conceived from the shape of a peanut shell: two flowing oval spaces, one for living and one for resting, connected by a curved passageway built in ferro-cement. There are no straight lines, no hard edges, just surfaces that shift seamlessly from wall to floor to ceiling. A living green roof makes the house nearly invisible from above. ♬ Probe - Oxy

¿Cómo se construyó la Casa Tiburón?

En aspectos más técnicos se indica que la construcción se logró con un material llamado ferrocemento, que es bastante maleable. Allí se logró una plantilla que funge como cimbra, con la curvatura de paredes y techos, mallas metálicas y armados de varillas. Allí precisamente está el espacio donde se vació el concreto armado con gran fuerza.

Posteriormente el techo se cubrió con poliuretano espreado, el cual funciona como impermeabilizante y aislante térmico. Para que finalmente se vaciara la tierra que cubre la casa, lo que conformó un jardín enfriador de la casa en el verano… que aisla el calor del interior en invierno. Y como dato curioso, la Casa Orgánica es conocida como Casa Tiburón porque los trabajadores indicaron que la parte más alta tenía forma de tiburón. Incluso se le agregó un volumen con forma de aleta.