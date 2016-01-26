VIDEO | Buscando a Dory: Pronto en cines

Buscando a Dory de Disney•Pixar Studios estará pronto en los cines, y para que no te coman las ansias de verla, aquí te dejamos el Title Reveal de la película que se estrenará en Latinoamérica en junio de 2016.

Ficha Técnica:

Elenco vocal (original): Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Ed O’Neill, Kaitlin Olson, Ty Burrell, Eugene Levy, Diane Keaton.

Director: Andrew Stanton.

Codirector: Angus MacLane.

Productora: Lindsey Collins.

#BuscandoADory, de Disney•Pixar, reúne a Dory, la olvidadiza pez cirujano preferida por la audiencia, con sus amigos Nemo y Marlin en una cruzada para hallar respuestas acerca de su pasado. ¿Qué puede recordar? ¿Quiénes son sus padres? ¿Y dónde aprendió a hablar en idioma ballena?



Seguro ya quieres verla... ¿qué?, ¿a quién?, ¿de qué estamos hablando?, ¿las ballenas tienen un idioma?

Con información de Disney.