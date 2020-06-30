Angelina Jolie podría ser la nueva directora de ‘Capitana Marvel 2' con Brie Larson, por petición de los fans.

Los fanáticos de Marvel Studios quieren que la actriz Angelina Jolie sea la directora de Capitana Marvel 2.

En un hecho que una vez que la película The Eternals llegue a los cines, en 2021, la reconocida actriz de Hollywood será parte del Universo Cinematográfico de Marvel, en una de las mayores adquisiciones de la compañía en los últimos años.

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El método de reclutamiento de la franquicia se ha basado en la contratación de talentos jóvenes para encabezar sus grandes producciones de superhéroes; sin embargo, en esta oportunidad apostarán por una consagrada del séptimo arte.

Varios fanáticos aseguran que la actriz, de 45 años, podría ser la candidata ideal para dirigir Capitana Marvel 2, nuevamente protagonizada por Brie Larson.

Cabe señalar que Angelina Jolie ha dirigido el drama de guerra bosnio "In the Land of Blood and Honey", la película biográfica "Unbroken", el drama romántico "By the Sea" y el thriller ambientado en Camboya "First They Killed My Father", dejando claro que está interesada en cualquier tipo de género.

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The Eternals es la película que marcará su cuarta actuación live-action en una década, dos de ellas bajo la dirección del gigante de los dibujos animados como parte de la franquicia "Maléfica".