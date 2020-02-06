VIDEO: ¿Quieres aprender coreano con BTS? La banda de K-pop planea dar clases virtuales a todos sus fans.

A partir de marzo, la banda de K-pop, BTS, tendrá una plataforma llamada, Aprender Coreano con BTS, en la que los fans podrán tomar clases virtuales para aprender el idioma de sus idols.

La sorpresa fue confirmada por el sello discográfico, Big Hit Entertainment, que recientemente celebró 15 años de trayectoria con las bandas de TXT y Bangtan Boys.

Te puede interesar:

¡No lo podrás creer! Esto fue lo que le costó a la NFL llevar a las cantantes Shakira y Jennifer Lopez.

Será que porfin voy a poder entender un poco los live, los run y todo el contenido.. lloro jefe.. no nos das subtítulos pero si clases de Coreano! Espero de verdad poder aprender algo🥺👏🏻 @BTS_twt pic.twitter.com/wU8FpdOWFE — 🧚🏻‍♀️Ðιɑɳɑ⁷ ᴱᵍᵒ •💜🇨🇷• (@Diana96Army) February 5, 2020

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

La agencia confirmó que la iniciativa es parte del tour Map Of The Soul 2020, pues se pretende la creación de eventos más interactivos que en las giras pasadas.

El ARMY ya expresó su entusiasmo en Twitter y escribieron “Serán las clases más divertidas y con más ganas de hacer en mi vida” y “Le prestaré más atención a las clases de coreano que a cualquier otra clase a la que voy en mi instituto”.

No es ningún secreto que numerosos fanáticos han tomado clases de coreano después de descubrir BTS

La agencia reconoció el apoyo del fandom hacia BTS y aseguraron que el proyecto se gestó tras el interés del ARMY por conocer más de acerca la cultura corena.

También te puede interesar:

La Casa de Papel podría anunciar una quinta y sexta temporada. Descubre aquí por qué los fans de la serie están emocionados.

