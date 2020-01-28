Bad Bunny vive su luto por la muerte de Kobe Bryant y le rinde honor con emotiva canción, ‘6 Rings’.

Kobe Bryant ha dejado un gran hueco en la vida de muchos, tanto en su familia y amigos cercanos como en sus fans, en los que se incluyen algunos famosos que han publicado la tristeza que sienten por la muerte de éste.

Bad Bunny es uno de ellos, y es de los que se han mostrado más afectados en redes sociales, incluso ya le hizo una canción en su honor, titulada 6 Rings.

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Bad Bunny ha dejado algunas publicaciones en su cuenta de Instagram en las que delata el luto por el que atraviesa, luego de que el domingo se enteró sobre el accidente aéreo que tuvo uno de sus grandes ídolos, Kobe Bryant.

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Primero compartió una fotografía del basquetbolista en la que lo recordó la primera vez que lo vio jugar en compañía de su padre, un momento cumbre para él, ya que desde ese entonces se convirtió en su jugador favorito, una historia que llegó a más de un millón de likes.

Sin embargo, eso no fue todo para poder expresar y vivir su dolor ante la pérdida de Kobe Bryant, pues hace unas horas compartió la letra de una canción titulada 6 Rings, la cual escribió para también rendirle homenaje por la leyenda que fue en el mundo del baloncesto:

Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié, de la emoción muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que para ganar hay que tener corazón

La canción 6 Rings dura un poco más de dos minutos y está disponible en la plataforma de Soundcloud de Bad Bunny, según lo anunció el cantante en su perfil de Instagram.

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