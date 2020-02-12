¿Cómo descargar Pokémon Home en dispositivos Android y iOS y para que te servirá hacer esto?

Ya se encuentra disponible Pokémon Home para todos los dispositivos iOS y Android, por lo que sus miles de seguidores en todo el mundo han mostrado una emoción enorme, pero ¿cómo se puede descargar la app?

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La forma más sencilla de poder bajar la aplicación sería ir a la tienda de apps que tiene ambos sistemas (PlayStore o AppStore) y poner el nombre de Pokémon Home en el buscador; sin embargo, por alguna extraña razón la app no se encuentra de forma normal en las mencionadas tiendas.

Por eso, aquí te compartimos algunos enlaces en donde podrás descargar de forma segura Pokémon Home en tu dispositivo sin importar que sistema operativo tengas.

-Pokémon Home iO

-Pokémon Home Android

Antes de comenzar la descarga debes recordar los siguientes puntos:

-Pokémon Home solo es compatible con dispositivos iOS 9 o superior

-Pokémon Home solo es compatible con dispositivos Android 6.0 o superior en 64 bits

Recordemos que la función principal de la nueva aplicación de Pokémon Home es poder intercambiar los Pokémon que tienes en un juego u otro, con lo que puedes crear un punto de encuentro al que llevarlos, también puedes intercambiarlos con tus amigos que tenga una cuenta.

La aplicación te permite archivar en la nube todos los Pokémon que has logrado ganar en otros juegos o aplicaciones de la franquicia, incluso no importa si son de diferentes plataformas.

Como ejemplo, se pueden almacenar los que tengas de los juegos de Nintendo Switch y la Nintendo 3DS; se espera que un futuro también se pueda hacer esto con los que hayas cazado en Pokémon Go.

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