Protagonistas de “La Oficina” revelan cómo surgió su romance: “Ella entró a la serie con novio”

La Oficina se ha convertido en una de las series más queridas por el público mexicano. Mientras los fans seguían de cerca la posible historia de amor entre Memo (Fabrizio Santini) y Sofí (Elena del Río), detrás de cámaras surgía un verdadero e inesperado romance: el de la propia Elena con Fernando Bonilla, quien se encarga de dar vida al emblemático Jerónimo Ponce III, director de la sucursal de Aguascalientes de Jabones Olimpo. A través de un reciente podcast, el actor relató cómo se fue dando la relación con su co-protagonista.

También te puede interesar: Off Campus: ¿Qué es mejor, libros o serie? Las diferencias más GRANDES

Así surgió el romance entre Fernando Bonilla y Elena del Río; Jero y Sofí en “La Oficina”

Según relata el mismo Fernando Bonilla, Elena “entró a la serie con novio y se separó durante el rodaje”. Sin embargo, la relación entre ambos no comenzó de inmediato, pues decidieron darse una oportunidad hasta después de concluir las grabaciones. De hecho, el comediante confesó que fue su hija quien se dio cuenta del interés de la actriz hacia él, pues Fernando no estaba convencido de que sus sentimientos fueran correspondidos.

Meses después de terminar de grabar “La Oficina”, parte del elenco se reunió en una fiesta organizada por Alejandra Ley, quien interpreta a Abi Delgado en la serie. Fue en ese encuentro donde, finalmente, surgió el romance entre Elena y Fernando. “Nos agarramos a besos hasta el 31 de octubre en casa de Ale”, relata el artista.

Desde entonces, la pareja se ha mantenido unida y sin temor a mostrar su amor en redes sociales, pues ambos suelen compartir imágenes y videos de su día a día, además de hacer sketches de comedia juntos, pues ambos se dedican a lo mismo.

Confirmada la segunda temporada de “La Oficina”

Gracias a su descomunal éxito, la adaptación mexicana de “The Office” fue renovada para una segunda temporada. Si bien no se ha confirmado la fecha de estreno, todo apunta a que esta nueva entrega llegará en 2027. Se espera que la segunda temporada traiga consigo nuevas historias dentro del caos laboral de Jabones Olimpo. Mientras los nuevos episodios llegan, puedes disfrutar de la primera temporada en la plataforma de streaming Prime Video.