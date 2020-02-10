Revelan tráiler de tercera temporada de ‘Dragon Ball FighterZ’ y los fans enloquecieron: ‘Kefla’ y ‘Goku Ultra Instinto’ aparecerán en el videojuego.

Con motivo del Dragon Ball FighterZ World Tour, los fans del videojuego se dieron cita para contemplar el triunfo de GO1. Posterior al evento, la directora reveló el tráiler de la tercera temporada en el que Kefla y Goku Ultra Instinto aparecieron para el gusto de los fanáticos.

El videojuego contará con 5 personajes y en una de las partes del sneak peak se observa a Goku y a Freezer enfrentándose a Jiren.

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Podrás disfrutar de la tercera temporada de Dragon Ball FighterZ a partir del 28 de Febrero. Por lo pronto, los game players ya empezaron a hablar sobre el aspecto de Goku y lo bien que luce Kefla:

Por cierto, guapísima ‘Kefla’ de ‘Dragon Ball FighterZ’. Me alegro del cambio, creo que es lo que el juego necesitaba para que ciertos personajes tengan utilidad viendo que el problema es la sinergia y no el move set

True power knows no limits.

The 3rd Season of Dragon Ball FighterZ begins on 26 February!

Play Kefla on 28 February, or get the FighterZ Pass 3 to get 2 days of early access to each character!#DBFZWT pic.twitter.com/8w8rXfFJ9d — BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) February 9, 2020

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