FOTOS: Pruebas por las que Millie Bobby Brown, ‘Eleven’ de Stranger Things’, es una de las jóvenes fashionistas.

Millie Bobby Brown, es una de las actrices que logró ganarse el cariño del público de forma inmediata tras interpretar a Eleven, la niña protagonista de la serie Stranger Things, pero fuera de eso, también se ha consolidado como una de las fashonistas más jóvenes.

La actriz alcanzó una gran fama con dicho papel, en donde todavía era una pequeña niña que comenzó a abrirse puertas con su profesionalismo; para ese entonces, la conocimos sin cabello, ya que su personaje así lo pedía, pero ella no tuvo problema alguno.

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Con el paso del tiempo, Bobby Brown comenzó a destacar dentro de las celebridades, pues era una niña que llamaba la atención por su carisma y su buen gusto por la moda, algo que todavía la sigue destacando.

Ver esta publicación en Instagram #dazed100 Una publicación compartida por mills (@milliebobbybrown) el 19 de May de 2017 a las 10:46 PDT

Poco a poco dejó ver que la edad no estaba peleada con la moda y, con ello, sorprendió a todos sus seguidores, pues fue marcando su propio estilo, el cual se basa en el glamour y la elegancia.

El cabello comenzó a crecer y ella empezó a tener cambios físicos que le favorecían a su pasión por el mundo fashionista. Tras el éxito que tuvo con su querido personaje Eleven, llegó a acudir a grandes eventos y, sin duda, era sensación dentro de las alfombras rojas.

Su cara también fue protagonista de varias portadas de revistas, como Vogue, en donde impactó al público con lo bien que lucía y los outfits que la hicieron parecer toda una diva de la televisión.

El cambio de Millie Bobby Brown ha sido uno de lo más sorprendentes en el espectáculo, lo cual también ha desatado varias críticas, pues algunos la han señalado por lucir más grande de su edad.

Pero eso parece no importarle, ya que ella sigue marcando su propio estilo envidiable, por lo que ya se abrirá paso como empresaria tras lanzar una línea de belleza.

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