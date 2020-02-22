FOTOS: Rihanna es una de las mujeres más sensuales dentro de las redes sociales y estas son las pruebas.

Hablar de Rihanna es tocar temas de moda, belleza, talento y sensualidad, pues la cantante cuenta con grandes dotes que la han posicionado como una de las mujeres más exitosas del mundo, pero también de las más sexys, según lo deja ver con sus fotos en redes sociales.

La cantante Riri, como también se hace llamar, cuenta con una gran trayectoria dentro de la música; su talento y su ritmo han provocado que su música resuene en varios países. No obstante, también ha probado suerte en el mundo empresarial con su marca de maquillaje y de lencería.

Es así que, la famosa originaria de Barbados promociona sus nuevos lanzamientos de ropa interior, la cual desborda sensualidad y elegancia, algo que Rihanna busca explotar en las mujeres, a quienes siempre ha apoyado.

Te puede interesar:

FOTO: Kim Kardashian presume sus curvas al posar con diminuto bikini negro y cautiva a sus seguidores de Instagram.

Por esta razón, es normal verla lucir sus propios modelos de la marca Savage X Fenty en su cuenta de Instagram, algo que muchos de sus admiradores agradecen, pues deja resaltar sus atributos.

De manera coqueta y sexy, Rihanna posa ante las cámaras y presume lo bien que le quedan sus modelos de lencería. Siendo así que en algunas publicaciones ha llegado a los cuatro millones de likes y una infinidad de comentarios que halagan su inigualable belleza.

Como recientemente pasó con su última publicación donde modeló lencería; con tonalidades rosas, lució un diminuto conjunto de ropa interior de encaje color blanco, la cual la hizo lucir como toda una diosa.

Sin mostrar mucho y despertando la imaginación de sus seguigores, Rihanna causó gran furor, así como lo hace con este tipo de imágenes en las que no luce nada vulgar.

Lo mismo pasó con esta otra foto donde decidió cubrir gran parte de su cara con una peluca color lila, la cual hacía conjunto con la lencería que estaba ocupando en ese momento.

También te puede interesar:

¿Buscas un outfit para una fiesta de noche? Kristal Silva te da algunas ideas con estos increíbles looks.