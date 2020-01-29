Gwen Stefani es criticada por lucir un rostro diferente y “abusar del botox” en los Premios Grammy 2020.

Gwen Stefani captó la atención de las redes sociales en la alfombra roja de los Grammy 2020, no sólo por su vestimenta, sino por lucir un rostro diferente.

La cantante fue tanto elogiada como criticada por los internautas, quienes emitieron comentarios como: "no parece ella, se hizo un retoque en la cara", "me encantan estos dos, bellos" y "ella ya no parece Gwen Stefani".

Durante la gala, la cantante vistió un traje blanco de Dolce & Gabanna, hecho con conchas marinas que su pareja, Blake Shelton, escogió para ella, según comentó Gwen.

El vestido corto con estraple marcó la pequeña cintura de la intérprete que, además, combinó su atuendo con unas botas de cuero encima de las rodillas.

Te puede interesar:

Kobe Bryant fue honrado por grandes celebridades en la presentación de los Premios Grammy Awards 2020.

Por su parte, Blake también se vio guapísimo con un look totalmente negro de chaqueta, corbata y pantalón. La combinación de los novios en blanco y negro fue sensación en la alfombra roja.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7.

Algunos fans de la pareja elogiaron el vestuario de Gwen y opinaron que la hacía ver hermosa, mientras que Shelton lucía muy elegante. Sin embargo, hubo detractores que criticaron a la artista por "abusar del botox" y verse "diferente".

La pareja subió al escenario de la 62 edición de los Grammy 2020 para interpretar la canción 'Nobody But You', una canción romántica que habla del amor que se profesan.

También te puede interesar:

¿Selena Gomez se reconcilia con Demi Lovato? La cantante de ‘Rare’ la felicitó por su actuación en los premios Grammy 2020 y le mandó en mensaje.