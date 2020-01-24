Harvey Weinstein habría utilizado inyecciones para erección y aceite de bebé, según víctimas de ataques sexuales.

Harvey Weinstein habría utilizado inyecciones para la erección y aceite de bebé en un par de ataques contra sus víctimas, reveló la fiscal de distrito en Nueva York, Meghan Hast.

De acuerdo con The New York Times, en la audiencia del 22 de enero se incluyeron los testimonios de dos mujeres quienes proporcionaron detalles gráficos de los presuntos ataques sexuales del productor.

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La fiscal detalló el testimonio de la actriz Annabella Sciorra, de la popular serie 'Los Soprano', quien declaró que Weinstein la violó tras entrar a su apartamento a la fuerza y, después de eso, el productor continuó acechándola.

Una vez, la actriz lo encontró en la entrada de su habitación de hotel, vestido solo con ropa interior y con un frasco de aceite de bebé y una cinta de película en las manos

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La Fiscal Meghan Hast leyó el testimonio de otra acusadora, cuya identidad no se ha hecho pública, quien se mudó a Los Ángeles en busca de trabajo en la industria del entretenimiento y conoció a Harvey, con quien se reunió en un hotel, donde él la violó.

El productor atacó a la mujer en su habitación, donde la violó tras inyectarse en el pene medicamentos para la erección. Ocho meses después, el hombre repitió el ataque

En el juicio, testificarán otras tres mujeres, cuyos testimonios no serán incluidos en la acusación contra Weinstein, pero se utilizarán para intentar establecer un patrón depredador del comportamiento abusivo del acusado.

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