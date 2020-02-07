VIDEO: Rinden homenaje a Bob Marley a 75 años de su natalicio; familia lanza nuevo video de ‘Redemption Song’.

Para celebrar los 75 años del natalicio de Bob Marley su familia lanzó un proyecto para conmemorar la trayectoria musical del cantante jamaiquino.

Island Records y UMe anunciaron MARLEY75 se unieron para lanzar una serie de videos iguales a la nueva versión de Redemption Song.

Te puede interesar:

Descubre a los actores y películas que rompieron los pronósticos en la historia de los premios Oscar.

Este nuevo lanzamiento se produjo con un video elaborado por los artistas Octave Marsal & Theo de Gueltz. En esta nueva edición del famoso clip hay 2700 dibujos que aparecen en el canal de en YouTube de Bob Marley para conmemorar los 40 años transcurridos desde su lanzamiento.

Redemption Song es una de las canciones que se incluyeron para los distintos lanzamientos especiales que se tienen previstos.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30.

La familia de Bob Marley tiene planeadas varias presentaciones en vivo, además de material inédito. Recordemos que Redemption Song fue escrita en 1979 y en ese momento el cantante fue diagnosticado con cáncer en un dedo del pie que acabaría con su vida.

También te puede interesar:

VIDEO: Así reaccionó Jennifer Lopez al enterarse que estaría en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV.