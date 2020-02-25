Los integrantes de la banda BTS iniciarán con su servicio militar durante este año aseguró Jin, quien será el primero.

El tiempo llegó y por desgracia para Jin y para los millones de fans en todo el mundo de la agrupación BTS, el momento en que los músicos tienen que cumplir con su servicio militar cada día se encuentra más cercano.

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Esta mañana el grupo dio una conferencia de forma digital para presentar su nuevo material discográfico ‘Map Of The Soul7’, mismo que fue lanzado al público el viernes pasado. Durante el evento los fans pudieron platicar con la agrupación, además de seguir cumpliendo con las preocupaciones que existen en Corea del Sur por el brote de coronavirus.

Tras dar una explicación sobre lo que trata su nuevo disco V, Jungkook, Ji-min, Jin, Suga, J-Hope y RM empezaron las preguntas sobre el tema del servicio militar, pues cada año que pasa lo acerca más a tener que cumplir con sus obligaciones.

Ante las preguntas Jin respondió, que es un deber natural y que se encuentra listo para servir en el momento que le sea requerido. Recordemos que el cantante tiene 27 años.

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El servicio militar en Corea del Sur es una obligación que se tiene que cumplir entre los 18 y los 28 años, situación que al menos en el caso de Jin, debe iniciar durante el presente año. Hace unos meses se filtró que luego de una gira el primer miembro del grupo tendrá que alejarse por un tiempo.

En caso de no cumplir con el servicio militar, puede representar una pena de hasta tres años de prisión.

Recientemente el Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha prometido que a partir del 2020 el servicio militar sea de solo 18 meses, mientras que el Tribunal Constitucional ha pedido dar opciones para poder cumplir con las obligaciones en el ramo civil.

