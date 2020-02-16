FOTOS: Así celebró Karol G su cumpleaños 29 con grandes regalos y rodeada de sus familiares.

Karol G se ha posicionado como una de las cantantes urbanas más exitosas del momento, porque lo que celebró con todos los ánimos su cumpleaños número 29 rodeada de familiares y amigos que no dejaron de consentirla con grandes regalos.

La colombiana, sin duda, vive una de sus etapas más favorables dentro de su carrera artística debido a su canción Tusa, en la cual colaboró con Nicki Minaj, pues a pesar de que se lanzó hace algunos meses sigue causando un gran furor en las listas de tendencias musicales.

Por esta razón Karol G celebró con mucha felicidad su cumpleaños 29, el cual coincide con el Día de San Valentín. Fue así que le organizaron una fiesta con estilo muy parecido al que ocupó en su videoclip Tusa.

El lugar fue ambientado con un color rosa pastel, además de muchos brillantes que hicieron resaltar el lugar que parecía estar en un cuento de hadas. En tanto, los regalos no se hicieron esperar y la cantante urbana no dudo en presumirlos.

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Karol G recibió un cuadro grande que ilustraba una parte de su cara, pero lo que más llamó la atención fueron los cristales que estaban incrustados en este, por lo que el regalo brillaba por todos lados.

Pero su prometido Anuel AA, también cantante urbano, no se quiso quedar atrás y también la acompañó en su festejo.

Fue así que el cantante la consintió tanto por su cumpleaños como por la fecha de Día del Amor y la Amistad, así que le dio un gran regalo con el que quedó impactada.

El reggaetonero quiso lucirse con su regalo, así que le dio un carro amarillo. Para ello, le vendaron los ojos a la cantante y la llevaron hasta la calle donde se encontraba el extravagante automóvil.

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