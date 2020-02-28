La cantante Madonna le lamió los pies al cantante colombiano Maluma durante la filmación de un video.

Madonna es una de las cantantes más importantes a nivel mundial y de los grandes talentos del siglo veinte, la fama que ha alcanzado le ha hecho ganarse nombre de la reina del pop, lugar que nadie le ha logrado quitar dentro de la industria de la música.

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En una de sus apariciones más recientes Madonna ha protagonizado una escena bastante polémica con el cantante colombiano Maluma, situación que ha dado mucho de que hablar y que ya tiene un tiempo circulando en las redes sociales.

La sensualidad de Madonna siempre ha sido uno de sus grandes atractivos y por lo que en varias ocasiones se ha vuelto objeto de los medios de comunicación, situación que comparte con Maluma, que en tiempo reciente ha logrado tener una gran fama con su música urbana en todo Latinoamérica.

Hace poco tiempo ambos cantantes trabajaron juntos en una canción en un tema musical que, aunque no tuvo mucho éxito ha dado mucho de qué hablar por la forma en que la cantante estadounidense miraba al colombiano, durante la interpretación del video.

Pero la realidad es que la letra de la canción también se presta para malas interpretaciones pues menciona:

Quiere estar soltera, nadie la enamora porque está tan buena que prefiere estar sola, qué mal acompañada ella es así, nadie la va a cambiar es reservada, no da el celular

La situación que volvió locos a los fans de ambos cantantes fue el momento en que Madonna al parecer le lame lo pies a Maluma, y en realidad la escena es muy candente.

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Recordemos que Madonna tiene 61 años, situación que no le ha impedido dar mucho de qué hablar en los últimos días por su sensual figura que mantiene todavía.