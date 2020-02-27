VIDEO: Maluma, Justin Bieber y Kendall Jenner protagonizan sexy campaña de Calvin Klein; lucen sus increíbles abdominales.

El cantante colombiano Maluma mostró su lado sensual al protagonizar una campaña de ropa interior junto a Justin Bieber y Kendall Jenner.

Calvin Klein reunió a estos exponentes del mundo de la moda para que muestren sus mejores atributos; sin embargo, quien llamó la atención fue Maluma, pues el latinoamericano posó muy sexy.

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En el video también aparece la modelo Winne Harllow, a quien se le ha visto muy cerca de Maluma Baby. El joven cantante de 26 años compartió en sus redes sociales el video y ha generado una serie de reacciones entre sus seguidores.

Era de esperarse que las mujeres se mostraran eufóricas por los perfectos abdominales del colombiano, los cuales fascinaron al instante.

En la campaña de Calvin Klein también se observa a Justin Bieber, quien no se queda atrás. El intérprete de Yummy se mostró totalmente sin camisa, y presumió sus tatuajes; así fue como conquistó a sus fans.

Kendall Jenner presumió su delgada figura cuando posó un crop top y unos jeans altos, completamente descalza.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la campaña Primavera 2020 de Calvin Klein Jeans y Underwear tiene como objetivo celebrar la confianza sin complejos y el amor propio.

Es una oda a la expresión propia, cada conjunto captura el talento en su propio mundo exagerado, con elementos despojados y crudos que son inherentes a la marca y llevan a casa la narrativa Deal With It —que podría traducirse como ‘lidia con ello’

Otras de las figuras que aparecen en la campaña de moda son el rapero y compositor Lil Nas X, los cantantes de SZA, la actriz revelación de la serie Euphoria, Hunter Schafer y Lay Zhang.

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