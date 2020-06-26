La nostalgia de los noventa se apodera del cine con el nuevo remake de la película ‘Twister’. ¡Prepárate!

Llega una buena noticia para los fanáticos de las películas noventeras, ya que Universal Studios prepara un remake de la famosa cinta de acción, Twister.

En su momento, el filme de ciencia ficción recaudó 241 millones de dólares en Estados Unidos y 494 millones en todo el mundo, convirtiéndose en un éxito en varios países.

Sin embargo, se habla de una nueva versión a cargo de Joseph Kosinski, director de películas como Top Gun: Maverick. La producción estaría a cargo de otro grande en la industria del cine: Frank Marshall.

Aunque no hay muchos detalles del reboot, se espera que continúe con el mismo guion, que marcó un hito en el género de ciencia ficción.

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Usuarios de las redes sociales comenzaron con las apuestas, pues desean conocer a los actores detrás de los meteorólogos, Bill y Jo Harding, quienes participaron en la película de los noventa.

En su momento, los expertos fueron encarnados por Bill Paxton y Helen Hunt, quienes realizaron una magnífica participación en la cinta de acción.

Los cinéfilos tienen grandes expectativas pues, en su momento, el proyecto fue dirigido por Steven Spielberg.

El director estadounidense demostró, una vez más, su talento en el gremio cinematográfico, pues Twister se unió a su exitoso repertorio que incluye películas como E.T., El Extraterrestre, Tiburón, Volver al Futuro y Gremlins.

¿Qué sorpresas traerá la cinta de acción?

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