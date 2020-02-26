Of Monsters and Men llegará a la CDMX con un concierto en El Plaza Condesa para presentar su reciente disco ‘Fever Dream’.

La banda islandesa Of Monsters and Men llegará a la Ciudad de México (CDMX) este 19 de mayo para una presentación especial en El Plaza Condesa, que servirá para compartir con sus fans los temas de su más reciente disco Fever Dream.

Fever Dream es el tercer álbum de la banda de indie folk con mezclas de pop e indie rock. El disco fue lanzado al mercado en julio de 2019 y está integrado por once temas inéditos entre los que destacan su primer sencillo Alligator, con un sonido menos folk y con una vena más rockera, Vulture, Vulture y Wild Roses.

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La banda cuyos orígenes datan de 2010, está integrada por Nanna Bryndís Hilmarsdóttir (cantante principal y guitarrista), Ragnar 'Raggi' Dórhallsson (cantante y guitarrista), Brynjar Leifsson (guitarrista), Arnar Rósenkranz Hilmarsson (baterista) y Kristján Páll Kristjánsson (bajista).

La agrupación cuentan actualmente con tres discos de estudio: My Head Is An Animal (2011), del cual se desprende el sencillo Little Talks, con el que la banda alcanzó popularidad en Estados Unidos; Beneath The Skin (2015), que tuvo éxito con temas como Thousand Eyes y Crystals, y ahora Fever Dream (2019).

El 21 de mayo de 2017, la banda publicó en Instagram una foto en el estudio de grabación dando inicio a su tercer álbum. Sólo hasta el 29 de abril de 2019 anunciaron su primer sencillo Alligator, así como el nombre y fecha de lanzamiento del álbum, titulado Fever Dream y que finalmente fue lanzado el 26 de julio de 2019.

Of Monsters And Men se presentará en la Ciudad de México paralelamente al show que ofrecerá en el festival Corona Capital Guadalajara, como parte de la promoción de su más reciente álbum.

Los boletos estarán disponibles en venta general a partir del viernes 28 de febrero en taquillas del inmueble y el sistema Ticketmaster y su precio variará de $860, Balcón $1200, Palco $990, Salas $990 y Discapacitados $860.

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