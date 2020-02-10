Rage Against the Machine anunció su primera gira mundial desde 2011 con 40 fechas en Estados Unidos y Europa.

La banda Rage Against the Machine ha dado a conocer de forma oficial que regresa a los escenarios con una gira mundial en donde se tienen contempladas 40 presentaciones en Estados Unidos, Canadá y Europa.

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El inicio de la nueva aventura de la agrupación será el próximo 26 de marzo con una presentación en la ciudad de El Paso, Texas. Después asistirán a diferentes festivales como Coachella, Boston Calling y Firefly Music Festival, para luego continuar su gira en diferentes ciudades de Canadá.

El final de sus presentaciones en el continente americano estará marcado con su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, el 11 de agosto. Su primera presentación en Europa será en Leeds and Reading y en el Lollapalooza Berlín.

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La gira mundial de Rage Against the Machine terminará en Viena, Austria el 12 de septiembre, este es el primer recorrido mundial que hace la banda desde 2011.