Rosalía y Drake podrían tener una colaboración próximamente, luego de que se les viera juntos en Nueva York.

Rosalía sin duda se ha convertido en una de las figuras más importantes del momento, luego de una gran actuación en la ceremonia de los Grammys. Todos quieren compartir escenario con la cantante española, tan solo esta semana así lo manifestaron Christina Aguilera, Kylie Jenner y Drake, este último publicó una serie de fotos juntos.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero a las 17:30 por Azteca 7.

Rosalía y el interprete de ‘Hotline Bling’ asistieron al ‘Front Row’, que es un desfile de la marca Nike que se realiza como parte de la ‘Semana De La Moda de Nueva York’, en donde la marca de ropa deportiva promocionó su nueva colección.

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En el evento se pudo ver en la primera fila a Rosalía, junto con Drake en donde se dejaron tomar fotografías, demostrando la buena relación que tienen. Mismas que el cantante publicó con la siguiente leyenda ‘La Diva De Sant Esteve Sesrovires’ Por lo que se ha comenzado a especular sobre una posible colaboración entre ambos artistas

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