¿El ‘Agente Smith’ regresará en ‘The Matrix 4’? Esto reveló Hugo Weaving sobre su participación en la película.

Hugo Weaving, quien diera vida al temible 'Agente Smith' en la trilogía de 'Matrix', reveló si participará en la nueva entrega de la saga, 'The Matrix 4'.

En entrevista con Time Out, el actor señaló que antes de darse a conocer el proyecto, firmó contrato para la obra de teatro 'The Visit', y que a pesar de que consideró hacer ambos proyectos, al final las cosas no resultaron.

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Es lamentable, pero en verdad tuve esta oferta y luego vino ‘The Matrix’, sabía que estaba ocurriendo pero no tenía fechas. Pensé que podía hacer las dos cosas y me llevó ocho semanas averiguar si las fechas funcionarían [...] Estuve en contacto con Lana Wachowski, pero al final decidió que las fechas no iban a funcionar

En entrevista con The Guardian, en 2017, Weaving había declarado que si el proyecto iba en serio, deberían reiniciar todo por completo. Esto es, empezar de nuevo con actores distintos.

Hasta ahora, 'The Matrix 4' tiene asegurados a Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith en la lista de veteranos de la primera trilogía. La presencia de Lawrence Fishburne no ha sido confirmada, tal vez porque la trama se centraría en un Morpheus joven, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II.

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