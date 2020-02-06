VIDEO: El youtuber Aydan Conrad pagó todas las deudas de su mamá jugando videojuegos: “Voy a darte tu regalo de navidad tardío”.

A través de un video titulado, Aydan paga los préstamos universitarios de su madre y la hace llorar, el youtuber Conrad le hizo una llamada a su mamá para avisarle que pagó todas las deudas que generó durante sus estudios universitarios.

Fue gracias al juego Fornite Battle Royale que el influencer ganó abundantes ingresos para pagar los adeudos de su madre. Conrad tiene miles de seguidores en su canal de Youtube, Daily Fortnite Fix, donde sube clips de partidos del videojuego desarrollado por la empresa Epic Games.

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Ünlü Fortnite oyuncusu ve Twitch yayıncısı Aydan Conrad, annesinin üniversite kredi borcunu ödedi. Canlı yayında annesini arayan Conrad, başta kendisine inanmayan annesinin oğlunun jestini öğrenince ağlaması karşısında Aydan gözyaşlarına zor hakim oldu.#twitchclips #twitchhaber pic.twitter.com/cYj4R2E3aQ — OyunRadar (@OyunRadar) February 2, 2020

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

En el video, con más de 14 mil vistas, el gamer habló con su madre y esta le contestó: "No necesito nada, Aydan. Ya has hecho suficiente por mí", a lo que el hijo le respondió "Es demasiado tarde, mamá".

Los fans celebraron la buena acción de Conrad y le dejaron los siguientes comentarios en el clip:

Por lo general, odio a los streamers de Fornite, pero este niño es tan diferente, maduro y súper genial. Disfruto su transmisión incluso cuando no juega Fortnite

Diablos, sí, hermano me motivas aún más para ayudar a mi madre. Que Dios te bendiga

Esto puso una sonrisa enorme en mi rostro



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