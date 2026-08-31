Lionel Messi fuera de las canchas: 4 cameos inesperados

A lo largo de su historia, Lionel Messi no solo ha marcado los anales del deporte, sino que también ha aparecido dentro de algunas producciones de ficción que quizás no muchos recuerdan. Ahora te contamos sobre 4 apariciones del astro del futbol, dentro de largometrajes.

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4 Cameos cinematogràfics que no conocias de Lionel Messi

Desde llegar a ser un personaje del anime hasta compartir escenario con grandes iconos, el futbolista ha tenido algunas participaciones bastante peculiares. Aquí reunimos cuatro apariciones que muestran una faceta poco conocida del astro argentino fuera del futbol.

Los Protectores: 2023

Dentro de la segunda temporada de esta serie de origen argentino, Messi se da vida a sí mismo, compartiendo escenario con Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra. La historia corre dentro del mundo de los representantes de futbolistas y marcó uno de sus cameos de ficción más conocidos.

Ginga e Kickoff!!: 2013

Dentro de este proyecto, el astro del futbol aparece como un personaje de anime en sus episodios finales, en donde un combinado de jóvenes futbolistas se enfrenta a un equipo formado por estrellas mundiales del que forma parte el argentino.

Zumbis em Campo: 2013

Dentro de los créditos de este proyecto brasileño del 2013, aparece "Messi" esta participación pasó desapercibida dentro de su creciente trayectoria audiovisual.

Susana Giménez: 1998

Antes de ser el gran icono del futbol, Messi aparece registrado dentro de los créditos del proyecto. Es una de las referencias audiovisuales más antiguas asociadas con su carrera y resulta especialmente curiosa si se toma en cuenta el gran avance mundial con el que cuenta hoy en día el argentino.

No cabe duda de que el legado de Lionel Messi, va mucho más allá de las canchas en donde el argentino ha logrado consolidarse como un futbolista sobresaliente e histórico, y será solo cuestión de tiempo para conocer si el astro del deporte llegará.