Pokémon regresa a la pantalla grande con Pokémon: Wild Card: fecha de estreno, tráiler y todo lo que debes saber

Atención, fans, Pokémon volverá a la pantalla grande para el 2027 con Pokémon: Wild Card. Esta película de anime fue anunciada durante la ceremonia de clausura de los Pokémon World Championships 2026 en San Francisco. En las imágenes que mostraron durante el evento, queda claro que la historia tendrá como protagonistas a un jugador del Pokémon Trading Card Game y a Mimikyu. Cabe señalar que no dieron fecha exacta de estreno, ni detalles sobre la historia.

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¿Cuándo se estrena Pokémon: Wild Card?

La nueva película de Pokémon llegará en algún momento de 2027 a nivel mundial, lo cual es muy buena noticia para los fans, pues no habrá que esperar a que primero salga en Japón. El anuncio es nuevo, por lo que todavía no hay una fecha. Cabe señalar que desde 2020, The Pokémon Company no había realizado producciones cinematográficas.

¿Qué muestra el tráiler de Pokémon Wild Card?

El adelanto es bastante breve, pero permite tener un primer vistazo de los protagonistas. Se trata de un jugador del juego de cartas Pokémon, quien utiliza una sudadera amarilla que parece hacer referencia directamente a Mimikyu. También vemos al Pokémon aparecer unos segundos en escena.

¿Quién es Mimikyu y por qué es importante?

Mimikyu es uno de los Pokémon que más popularidad ganó luego de su aparición en los videojuegos Pokémon Sol y Luna. Su diseño tiene una particularidad que podría ser fundamental para Wild Card: nadie conoce realmente su apariencia completa. Recordemos que este personaje usa un disfraz de Pikachu porque, según su historia, desea recibir el cariño que el popular Pokémon consigue de los humanos.

¿Quién dirige Pokémon Wild Card?

La película es dirigida por Katsuhiko Kitada, quien ha trabajado en producciones de anime como The First Slam Dunk, Attack on Titan y Naruto: Shippuden. Esto es algo que emociona mucho a los fanáticos del anime.