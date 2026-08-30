Spider-Man: Brand New Day rompe nuevo récord histórico en taquilla y va por otro más

héroeSpider-Man: Brand New Day continúa demostrando que es una de las mejores películas del año. Recientemente se confirmó que la película del superhéroe arácnido logró convertirse en la tercera película más taquillera de la historia dejando atrás a Avatar: The Way of Water en 2022. Además, en Estados Unidos superan los 800 millones de dólares y se encuentran cerca de superar a grandes franquicias como Star Wars.

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¿Qué récord rompió Spider-Man: Brand New Day?

La cuarta película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland consiguió llegar a los 854 millones de dólares luego de su estreno. Esto ya la coloca como la tercera película más taquillera de la historia en Estados Unidos. Resulta llamativo que continúe acumulando espectadores y muchos creen que pronto podría alcanzar y superar su nueva meta: los 936.6 millones de dólares que consiguió Star Wars: El despertar de la Fuerza.

El destino de Spider-Man podría estar en riesgo.|(MARVEL)

¿Cuánto ha recaudado Spider-Man: Brand New Day?

Los últimos informes revelan que Brand New Day suma 858.4 millones de dólares en Estados Unidos, por lo que necesita aproximadamente 78 millones adicionales para romper un nuevo récord. Analistas creen que podría incluso convertirse próximamente en la primera película en acumular 1,000 millones de dólares en taquilla.

¿Por qué es tan importante?

Esta cifra demuestra el enorme interés que genera el superhéroe y el excelente trabajo que hace Tom Holland interpretando al superhéroe. Esto solo hace que la expectativa en torno al futuro del personaje crezca cada vez más, pues la industria ha descubierto que es un héroe que vale la pena mejorar y seguir puliendo y desarrollando.