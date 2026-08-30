Adiós a Julie Andrews, actriz de El Diario de la Princesa y leyenda de Hollywood

El mundo del cine dice adiós a una era, pues Julie Andrews, ganadora del Oscar y protagonista de clásicos como Mary Poppins y La novicia rebelde, confirmó que se ha retirado de la actuación y que es un hecho que no la veremos de vuelta como a la reina Clarisse Renaldi en El Diario de la Princesa 3. A sus ya 90 años, la actriz explicó que tomó la decisión porque considera que la historia puede funcionar sin su personaje. Además, reveló que en este momento de su vida ella quiere concentrarse en escribir libros, podcasts y ocasionalmente en algunos trabajos de doblaje.

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¿Julie Andrews está retirada de la actuación?

La actriz reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter que no se considera completamente retirada porque continúa trabajando en otros proyectos, pero reconoció que ya no busca participar en películas, por lo que del cine sí se podría decir que se ha retirado: “Creo que estoy retirada, en realidad”. Es por eso que a un proyecto como El diario de la Princesa 3 ella no le interesa regresar.

¿Por qué Julie Andrews no estará en El Diario de la Princesa 3?

La actriz sí recibió la invitación para volver como Clarisse Renaldi, la abuela de Mia Thermopolis, pero decidió rechazarla. Sin embargo, considerando su propia edad, llegó a la conclusión de que la película no la necesita. Cabe señalar que esto no significa que haya perdido cariño por la franquicia. Por el contrario, recordó la primera película como una experiencia muy agradable y aseguró que tiene curiosidad por descubrir qué es lo que prepararon juntas Anne Hathaway y la escritora Meg Cabot.

¿Qué pasará con El Diario de la Princesa 3?

El desarrollo de una tercera entrega es inminente y Anne Hathaway sí regresará como Mia Thermopolis. Esta película será dirigida por Adele Lim. La ausencia de Andrews será uno de los cambios más importantes para los fans, pues la querida reina es parte significativa de la historia y la nostalgia.