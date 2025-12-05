Así fue la inesperada aparición de Salma Hayek en el sorteo del Mundial 2026: qué dijo

Salma Hayek hizo una aparición inesperada durante el sorteo del Mundial de Futbol FIFA 2026 . Y es que, al ser México uno de los países anfitriones —junto a Canadá y Estados Unidos— no sorprende que figuras de estas nacionalidades fueran parte del evento. Sin embargo, el verdadero impacto llegó cuando la actriz mexicana apareció frente a las cámaras y dio una sorpresiva noticia.

Durante una de las secciones del programa, después de anunciar a las primeras Selecciones Nacionales en sus respectivos grupos, el enlace pasó con el exfutbolista Rio Ferdinand para conducir la dinámica de selección de los demás grupos. Pero antes de continuar, fue sorprendidamente asesorado por la protagonista de ‘Frida’, quien lo invitó a “disfrutar del momento” y animarse frente al público.

(ESPECIAL) Salma Hayek anunció que es Embajadora de la FIFA para el Mundial 2026.

Esto fue lo que dijo: “Claro, disfrútalo, siente el momento”. Acto seguido, la veracruzana le sugirió contar un chiste y le hizo algunas recomendaciones técnicas, dejando claro que aspectos más complejos quedarían en manos de los expertos. Tras ello, abandonó la transmisión sin mayores detalles.

Minutos después, en la misma señal en vivo transmitida por Azteca Deportes , surgió la pregunta obligada:

¿Por qué Salma Hayek apareció en el sorteo del Mundial 2026?

Tal como ella misma reveló, Salma Hayek ahora forma parte del grupo de embajadores de la FIFA, una noticia que tomó por sorpresa a miles y que, sin duda, llena de orgullo a los mexicanos.

Además de la famosa mexicana, se presentó al actor y productor estadounidense Matthew McConaughey como embajador y “consejero”.

Noticia en desarrollo…